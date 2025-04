Titanfall 3 sarebbe un live service secondo un leak, con possibili dettagli sul gameplay

Si torna finalmente a parlare di Titanfall 3, sebbene attraverso informazioni assolutamente non ufficiali ma che sembra puntino tutte verso un possibile ritorno sulle scene della serie: secondo un nuovo leak, il nuovo capitolo in sviluppo sarebbe un live service in stile extraction shooter.

I dettagli in questione arrivano da Osvaldatore, un utente X considerato fonte piuttosto attendibile per quanto riguarda le anticipazioni su Apex Legends, cosa che fa pensare a qualche suo possibile collegamento con Respawn Entertainment, anche se ovviamente ci fa prendere il tutto come una semplice voce di corridoio.

In particolare, Titanfall 3 sarebbe veramente in sviluppo ma si configurerebbe come una sorta di extraction shooter con struttura live service, dunque parzialmente diverso dai due capitoli precedenti.