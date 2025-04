Titanfall 3 non solo esisterebbe, ma sarebbe anche molto vicino

Non solo, l'annuncio sarebbe previsto per la fine dell'anno e l'uscita per il 2026 .

Cosa sappiamo sui rumor di Titanfall 3

La fonte di questo rumor è il leaker YOROTSUKI_, che aveva iniziato a parlare della questione nel dicembre 2024, quando all'interno di alcuni server di Discord aveva suggerito che il team di sviluppo era al lavoro su un nuovo videogioco.

Un secondo leaker - Osvaldatore, dedito alle voci di corridoio di Apex Legends - ha corroborato il tutto con un tweet. Secondo quanto riferito, dietro le quinte ha parlato con YOROTSUKI_ e ha verificato le sue informazioni.

Ovviamente, come sempre, questi sono solo rumor, non informazioni ufficiali. Le voci sul ritorno di Titanfall 3 arrivano regolarmente negli anni e non è impossibile che anche a questo giro tutto si conclusa con un nulla di fatto.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Insider Gaming, una fonte più affidabile, afferma che negli anni Titanfall 3 è stato cancellato almeno due volte. Il team continua a provare a dare vita al progetto, secondo quanto riferito, ma in passato le cose non sono andate bene. La ragione pare essere che il videogioco continua a essere "troppo simile a Titanfall 2".

Inoltre, Respawn Entertainment ha cancellato vari progetti nell'ultimo anno, compreso un FPS per giocatore singolo nell'universo di Apex Legends, un gioco di Mandalorian per giocatore singole e un terzo progetto non annunciato che era ancora in fase di ideazione.

Considerando però che il team lavora "solo" ad Apex Legends (che non dà risultati incredibili) e alla IP di Star Wars Jedi, secondo Insider Gaming la compagnia ha bisogno di un altro progetto sul quale lavorare. Sarà Titanfall 3? Per ora non lo sappiamo ma secondo i leaker sì.

Ricordiamo infine che lo strategico di Star Wars creato da Respawn ed ex-sviluppatori di XCOM sarà svelato presto: è ufficiale.