Assistente Google addio: cambiano i comandi vocali sui TV LG, anche in Italia

L'ecosistema delle smart TV cambia anche in quelle cose che crediamo scontate, come il supporto a un assistente vocale presente sul telecomando del TV. Un messaggio comparso sugli schermi dei TV LG ha infatti annunciato l'interruzione del servizio dell'Assistente Google a partire dal 1° maggio 2025 .

Il messaggio di LG

La notifica, chiara e concisa, informa gli utenti che, a seguito di modifiche apportate dal fornitore del servizio, l'Assistente Google non sarà più accessibile sui loro dispositivi. Tuttavia, il messaggio rassicura sul fatto che il servizio di riconoscimento vocale fornito tramite il tasto microfono sul telecomando rimarrà operativo per le funzioni basilari.

L'avviso apparso sul TV LG in redazione

Questa novità implica una rimodulazione significativa dell'interazione vocale con i televisori LG. Sebbene la possibilità di impartire comandi vocali attraverso il microfono del telecomando non scomparirà del tutto, è ragionevole supporre che l'esperienza utente subirà una notevole contrazione rispetto alle capacità offerte dall'integrazione con l'Assistente Google. Funzionalità avanzate, come la ricerca di contenuti specifici su piattaforme come YouTube attraverso comandi vocali complessi potrebbero non essere più disponibili.

In assenza dell'Assistente Google, si prevede che i televisori si limiteranno a eseguire comandi vocali di base, gestiti dall'assistente integrato di LG, focalizzati principalmente sul controllo delle funzionalità del televisore stesso, come la regolazione del volume o il cambio canale.

Per i possessori di televisori LG che integrano anche l'assistente vocale Alexa di Amazon, la situazione appare diversa. Il servizio di Amazon non è interessato da queste modifiche, e pertanto questi utenti potranno continuare a sfruttare le funzionalità vocali più avanzate offerte da Alexa attraverso il proprio telecomando. Le ripercussioni più significative si faranno sentire per quegli utenti che avevano integrato l'Assistente Google presente sui loro TV LG anche per la gestione di routine legate alla smart home. Una simile decisione aveva già interessato i televisori Samsung nel febbraio del 2024, evidenziando una tendenza in atto nel panorama delle smart TV.

In prospettiva futura, per quanto riguarda la gestione della smart home, LG sta delineando una strategia alternativa. Si prevede che l'azienda coreana sostituirà le attuali soluzioni con tecnologie derivate da Homey, una società olandese specializzata in piattaforme per la casa intelligente di cui LG ha acquisito una partecipazione di maggioranza (80%) nel luglio del 2024. Parallelamente, per quanto concerne le funzionalità di assistenza vocale più avanzate, LG sta progressivamente integrando nei suoi televisori anche le capacità di Copilot di Microsoft.

E voi usavate l'assistente Google sui TV LG?