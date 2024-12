Titanfall 2 Ultimate Edition è gratis con Xbox Game Pass Ultimate ed EA Play, ma solo per poco tempo

Se dunque siete abbonati a uno dei due servizi, tutto quello che dovrete fare è raggiungere la pagina dedicata del Microsoft Store a questo indirizzo con il proprio account e riscattare il gioco in questione. Una volta fatto sarà vostro per sempre, proprio come se lo aveste acquistato, e potrete accedervi anche nel caso decideste in futuro di annullare la vostra sottoscrizione a Xbox Game Pass Ultimate o EA Play. Se siete interessati affrettatevi, l'iniziativa sarà valida solo fino a domani, 25 dicembre.

Continuano i regali natalizi da parte di Electronic Arts e Microsoft Store per tutti gli abbonati ad EA Play e, di riflesso, quelli Xbox Game Pass Ultimate . Questa volta la casa offre la possibilità di riscattare in maniera completamente gratuita Titanfall 2 Ultimate Edition .

Cos'è Titanfall 2

Per chi non lo conoscesse, Titanfall 2 è uno sparatutto in prima persona del 2016 realizzato da Respawn Entertainment, il team dietro ad Apex Legends. La peculariatà del gioco è che alterna sequenze di combattimento a bordo di grandi mech pilotabili chiamati Titan, ognuno dotato di arsenale e caratteristiche differenti, ad altre a "piedi" nei panni dei piloti, dotati di grande agilità e gadget tecnologici. Il gioco include una campagna singleplayer, breve ma intensa, e un ricco comportato multiplayer ancora oggi piuttosto vivace e popolato. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Titanfall 2.

Precisiamo che il gioco è già incluso con Game Pass Ultimate ed EA Play, ma questa promozione permette di ottenerlo per sempre, a prescindere che abbiate un abbonamento attivo o meno. Inoltre, quella offerta è la Ultimate Edition, che include il gioco base, una serie di elementi decorativi per i Titan, lo sblocco anticipato di tutti i piloti e i mech, 10 token per ottenere doppi XP e 500 crediti, utili per sbloccare loadout, cosmetici ed equipaggiamento. Insomma, il modo migliore per iniziare.