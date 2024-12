The King of Fighters XIII sarà rimosso da Steam con l'arrivo di The King of Fighters XIII: Global Match

Di recente l'editore giapponese SNK ha annunciato The King of Fighters XIII: Global Match per PC, che uscirà il 20 febbraio 2025. Contestualmente, il 23 gennaio 2025 sarà rimosso dalla vendita su Steam The King of Fighters XIII Steam Edition, lanciato nel 2013.

Chi possiede già il gioco potrà naturalmente tenerlo, ossia continuare a scaricarlo e giocarci. Gli altri dovranno acquistare la nuova versione. Fortunatamente, i primi potranno acquistare Global Match a un prezzo fortemente ridotto, ossia 6,89 euro. A seconda di quanto avete pagato il gioco base, potrebbe rappresentare un buon risparmio sul prezzo della nuova edizione.