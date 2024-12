Gli autori dei Guacamelee! annunceranno il loro prossimo gioco nel 2025

Drinkbox Studios, lo studio di sviluppo dei Guacamelee! , ha annunciato che svelerà il suo prossimo gioco nel corso del 2025 . L'occasione, vista la giornata, sono stati gli auguri di Natale 2024. Per adesso non ci sono dettagli di sorta, comunque, e non ci sono nemmeno suggerimenti che consentano di capire cosa abbiano fatto negli ultimi anni. Il lancio di Nobody Saves the World, il loro ultimo titolo, risale infatti al 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Immaginiamo che il nuovo gioco confermerà la stesse piattaforme, magari aggiungendo Nintendo Switch 2. Comunque sia siamo nell'ambito della speculazione pura, sia chiaro.

L'annuncio

"Buone feste! Nel 2024 il team è stato a testa bassa sul nostro prossimo gioco. Adesso non possiamo dirvi molto in merito, tranno che siamo eccitatissimi e che non vediamo l'ora di parlarne." Afferma il primo messaggio, cui ne segue un altro più specifico: "Potete aspettarvi di saperne di più sul gioco nel 2025, ma nel frattempo prendete in considerazione la possibilità di unirvi al nostro canale Discord per rimanere aggiornati sulle ultime notizie riguardanti i nostri giochi, incluso il nuovo!"

Difficile dire cosa potrebbe trattare il nuovo gioco di Drinkbox, considerando la varietà dei suoi titoli. Oltre che dei Guacamele!, sono infatti gli autori di Nobody Saves the World, Severed, Mutant Blobs Attack e About a Blob.