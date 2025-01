I giocatori stanno bombardando di recensioni negative The King of Fighters XIII accusando SNK di essere avida

L'arrivo su Steam di The King of Fighters XIII: Global Match il 20 febbraio non ha fatto felici i giocatori di The King of Fighters XIII, che stanno bombardando il gioco di recensioni negative come reazione all'annuncio, accusando SNK di essere avida.

Il motivo? L'aggiunta più rilevante di Global Match sarà l'introduzione del rollback netcode. Si tratta di una funzionalità che riduce il lag giocando online, prevedendo le mosse dei giocatori e "annullandole" quando la previsione risulta errata. Il sistema funziona così bene da essere diventato quasi uno standard per i picchiaduro a incontri, dove la precisione è fondamentale.

Il rollback netcode è stato aggiunto a molti giochi post lancio, ma quasi sempre in forma gratuita. In questo caso, SNK ha invece deciso di far pagare 6,89 euro ai proprietari del gioco originale per avere la nuova edizione.