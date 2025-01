GCC Pokémon Pocket regala una carta speciale "misteriosa" per celebrare i 40 miliardi di carte collezionate

Si tratta della carta promo del Pokédex, identificata come carta #008 delle Promo A , finora rimasta misteriosa in quanto l'illustrazione non era visibile e che finalmente si è dunque svelata con questa iniziativa: disegnata da Yuu Nishida, la carta mostra un Pokédex circondato da Pikachu e gli storici starter Bulbasaur, Charmander e Squirtle.

"Acchiappali tutti!" È da anni lo slogan tradizionale di Pokémon e sembra sia stato preso come un imperativo da parte degli utenti, che in effetti hanno raggiunto un traguardo impressionante: per celebrare 40 miliardi di carte collezionate , la compagnia ha deciso di regalare una carta speciale "misteriosa" all'interno di GCC Pokémon Pocket .

Un regalo a tempo limitato

La carta promo del Pokédex sarà dunque disponibile per un periodo di tempo limitato: è vero che si tratta di ben tre mesi, ma è comunque una caratteristica da tenere in considerazione in un titolo longevo come questo.

La carta Pokédex delle Promo A in GCC Pokémon Pocket

Potete vederla riportata nell'immagine qui sopra nella sua versione italiana: la carta può essere ottenuta gratuitamente da oggi fino al 30 aprile.

Si trattava di un elemento misterioso che aveva destato una notevole curiosità: tutte le carte della serie Promo A sono state progressivamente svelate fino alla numero 033, ma la 008 era rimasta stranamente nascosta, fino ad oggi.

Per il resto, rimaniamo in attesa della funzione che consente gli scambi tra giocatori in GCC Pokémon Pocket, mentre per una panoramica più ampia vi rimandiamo al nostro speciale in cui esaminiamo se si tratti di un'evoluzione diretta o un'alternativa al gioco di carte.