Gli scambi tra giocatori in GCC Pokémon Pocket sono in arrivo, ma ci sono molte restrizioni

Purtroppo sono state confermate alcune delle limitazioni suggerite dai leak dei giorni scorsi. In particolare, gli scambi potranno essere effettuati solo con gli utenti nella propria lista amici e solo per carte di rarità 1 - 4 diamante e a una stella appartenenti a una selezione dai set Geni Supremi e Isola Misteriosa. Inoltre, potranno essere scambiate solo carte di pari rarità e per farlo sarà necessario consumare un determinato oggetto.

Al lancio di GCC Pokémon Pocket gli sviluppatori avevano suggerito l'implementazione degli scambi tra giocatori da lì a poco. Dopo alcuni mesi di attesa sono finalmente in dirittura d'arrivo, con The Pokémon Company che poche ore fa ha pubblicato un messaggio su X dove svela che il lancio di questa funzionalità avverrà entro la fine di gennaio e spiega a grandi linee come funzioneranno.

Tante limitazioni, ma il team terrà conto dei feedback dei giocatori

Si tratta di una serie di restrizioni probabilmente pensate per mantenere equa l'esperienza (immaginate ad esempio la possibilità di usare due account per trasferire su uno di essi le carte più rare e forti) e, soprattutto, per non danneggiare il sistema di monetizzazione di GCC Pokémon Pocket, che è fondamentalmente la sua fonte di sostentamento data la natura free-to-play.

Non tutti i giocatori sembrano aver accolto di buon grado le caratteristiche di questa funzionalità, con gli sviluppatori che affermano "continueremo a monitorare il feedback dei giocatori e a valutare aggiornamenti della funzione di scambio, tenendo sempre presente come bilanciare la facilità e il divertimento del collezionismo", dunque non è escluso che in futuro alcune di queste limitazioni non vengano allentate.

