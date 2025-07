GCC Pokémon Pocket dà 24 clessidre gratuite con questo codice: ecco come usarlo

Ora è successo di nuovo: avete tempo però fino al 31 agosto per ottenerle e non è affatto difficile guadagnarle visto che non serve collegarsi a Twitch o eseguire altri complessi passaggi: basta usare un codice che vi farà avere subito 24 Clessidre per le buste in modo completamente gratuito su GCC Pokémon Pocket.

GCC Pokémon Pocket permette di ottenere un numero limitato di bustine in modo gratuito, poi è necessario attendere oppure usare le clessidre. Ci sono vari modi per ottenerle ma uno dei migliori è quando gli sviluppatori le regalano.

Come ottenere le 24 clessidre gratuite di GCC Pokémon Pocket

Per ottenere le Clessidre gratis dovete usare il codice 33V33S5MM3R. Come detto, il limite massimo è il 31 agosto, ma ovviamente è meglio usarlo subito così da non dimenticarsi.

Se non sapete come si fa a usare un codice in GCC Pokémon Pocket, è presto detto. Non è possibile purtroppo farlo tramite l'applicazione mobile, ma è necessario raggiungere il sito ufficiale. Lì, dovrete inserire non solo il codice che vi abbiamo indicato qui sopra, ma anche il vostro "ID Cliente", ovvero quel codice che identifica il vostro account così che il sito sia in grado di consegnare le clessidre al giusto profilo.

Se non sapete dove trovare il vostro ID Cliente, sapiate che è necessario andare nell'app e aprire il menù che si trova in alto a destra (quello con le tre lineette): in basso quindi troverete il vostro codice identificativo. Anche se non è un processo immediato, non è troppo impegnativo e potete farlo rapidamente direttamente dallo smartphone o anche tramite un altro dispositivo con un browser.

Il sito di GCC Pokémon Pocket per richiedere le 24 clessidre gratuite è a questo indirizzo.