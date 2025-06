24 clessidre gratis in GCC Pokémon Pocket: ecco come ottenerle, ma avete poco tempo

Se giocate a GCC Pokémon Pocket, il gioco di carte collezionabili digitali di The Pokémon Company per dispositivi mobile, allora avete sempre bisogno della risorsa più importante: le Clessidre. Se ne possono ottenere in vari modi, ma non bastano mai, quindi sarete felici di sapere che potete ottenerne ben 24 senza spendere un singolo centesimo.

Per farlo, però, dovete usare i Twitch Drops ufficiali di GCC Pokémon Pocket.