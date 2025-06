Rematch batte Stellar Blade e Dune Awakening nella classifica Steam

Rematch ha battuto Dune: Awakening e Stellar Blade, conquistando al debutto la vetta della classifica Steam: un gran bel risultato per il gioco di calcio sviluppato da Sloclap, a maggior ragione considerando l'accoglienza non sempre positiva che gli è stata riservata dalla critica.

Rematch Dune: Awakening Dead by Daylight PEAK Steam Deck Stellar Blade Black Myth: Wukong Broken Arrow 情感反诈模拟器 Elden Ring: Nightreign

Come si può vedere, la classifica vede anche l'importante rimonta di Dead by Daylight, che acciuffa la terza posizione grazie agli ultimi aggiornamenti, mentre la top five viene completata dall'avventura cooperativa PEAK e dalle vendite di Steam Deck.

Più in basso troviamo invece Black Myth: Wukong, Broken Arrow ed Elden Ring: Nightreign, l'esperienza multiplayer basata sullo straordinario soulslike di FromSoftware, che continua a macinare numeri importanti anche sulla piattaforma Valve.