Drag x Drive ha ora una data di uscita per Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 ha all'orizzonte tanti videogiochi interessanti che stanno facendo molto rumore e altri che magari non sono proprio al centro dell'attenzione ma potrebbero rivelarsi una sorpresa, come il curioso Drag x Drive, di cui abbiamo modo ora di scoprire la data di uscita.

Nintendo ha confermato infatti che il videogioco per Nintendo Switch 2 Drag x Drive sarà pubblicato il 14 agosto. Inoltre, è confermato che il gioco non avrà una pubblicazione in formato fisico e potrà quindi essere acquistato unicamente in versione digitale tramite Nintendo eShop.