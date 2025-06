GCC Pokémon Pocket dà il via a "Comparse massicce di Ultracreature": ottenete potenti carte più facilmente

Precisamente l'evento è attiva da oggi, 23 giugno, e terminerà il 29 giugno alle 07:59 ora italiana : avete quindi circa una settimana per sfruttare questa occasione e aggiungere alla vostra collezione qualche carta rara e potente per creare nuovi mazzi.

Se giocate a GCC Pokémon Pocket sapete bene che trovare le creature più rare non è affatto facile, ma per fortuna anche il team di sviluppo del gioco mobile se ne rende conto e ha reso disponibile un nuovo evento speciale chiamato: "Comparse massicce di Ultracreature in corso" che, come è facile intuire dal nome, rendere molto più semplice trovare le Ultracreature .

Come ottenere Ultracreature in GCC Pokémon Pocket

Precisamente, durante l'evento "Comparse massicce di Ultracreature in corso" di GCC Pokémon Pocket, potrete trovare più facilmente carte come Guzzlord Ex, Buzzwole Ex e Nihilego (tramite la Pesca rara) o carte come Poipole (tramite la Pesca extra).

Ricordiamo che si tratta di creature potenti con mosse particolari: ad esemio Guzzlord Ex può utilizzare la mossa Grindcore, che permette di lanciare una moneta fino a quando non esce croce e ogni volta che esce testa l'avversario scarta una energia a caso da Pokémon attivo.

Citiamo invece Buzzwole Ex che può usare Pugno e Big Beat. Nihilego invece usa il veleno con la mossa New Wave per avvelenare il Pokémon attivo. Infine, Poipole usa 2-Step per fare 20 danni in più se esce testa al lancio della moneta.

Come avrete intuito, le Ultracreature di GCC Pokémon Pocket hanno tutte un tema musicale, con riferimenti a diversi generi. Ricordiamo infine che GCC Pokémon Pocket ha svelato l'aggiornamento per i match classificati: diventeranno più divertenti.