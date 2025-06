Batteria da record: Honor lavora a un nuovo smartphone con un'autonomia infinita, pià di 8.000mAh

Dopo il successo del recente Honor Power che monta una batteria da 8.000mAh , la stessa azienda vuole migliorarsi, andando ad introdurre all'interno di un nuovo e futuro modello, una cella da ben 8.200mAh . Si tratterebbe di un vero record per l'intero mercato e di una scelta che andrebbe a ridefinire il concetto di battery-phone, elevandolo all'ennesima potenza.

I dettagli su questo futuro modello

Attualmente, ci teniamo a sottolinearlo, Honor non ha confermato la presenza e lo sviluppo di questo smartphone, ma alcune indiscrezioni ci lasciano presagire che questo possa essere realmente in lavorazione.

Honor Power

Ribadiamo, dunque, che si tratterebbe di un telefono con una batteria da 8.200mAh e che si andrebbe a collocare, in termini di mercato, nella cosiddetta "fascia media", dunque non un top di gamma ma uno smartphone che potrebbe rappresentare un flagship nella sua categoria, con una caratteristica unica e difficilmente ripetibile. L'indiscrezione, dunque, arriva in seguito all'analisi del database di certificazione cinese 3C, dove è stata individuata una batteria ai polimeri di litio con il codice HB5668A0EIW.