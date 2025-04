Honor 400 Lite, la recensione di uno smartphone Android bello fuori e budget dentro

In questa recensione dell'Honor 400 Lite ci occupiamo però del nuovo tentativo dell'azienda in questo specifico segmento, con uno smartphone che adotta un approccio per certi versi diverso dal solito: parliamo infatti di un prodotto venduto a un prezzo di listino di 299€ (peraltro già scontato di 50€ al momento in cui scriviamo) che vanta un'estetica premium con evidenti ispirazioni al mondo Apple e una certa propensione alla fotografia, ma che mette le prestazioni decisamente in secondo piano.

Lato connettività Honor 400 Lite conta su 5G, Wi-Fi 5 (non è dunque contemplato quello di ultima e penultima generazione), GPS, Bluetooth 5.3 e NFC, mentre la porta USB-C è di tipo 2.0. Non banale per questa fascia di prezzo il supporto per una eSIM che si può affiancare alle due schede fisiche, con l'unica limitazione di poterne utilizzare al massimo due contemporaneamente.

Nell'unica versione commercializzata in Italia le memorie contano su 8 GB di RAM di tipo LPDDR4X e 256 GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 2.2, e per entrambe i test di velocità hanno dato buone risposte, quindi in questo senso c'è poco di cui lamentarsi.

Il SoC è quel MediaTek Dimensity 7025 Ultra già visto su dispositivi di fascia bassa come il Redmi Note 14: un processore octa core affidabile ed economico anche dal punto di vista energetico ma che non è certamente un cavallo di razza. La GPU IMG BXM-8-256 che lo accompagna è se possibile ancora più modesta, e come vedremo nel dettaglio nel paragrafo dedicato, le performance dello smartphone sono da entry level assoluto.

Non è certo sorprendente scoprire che uno smartphone budget non punti su una dotazione hardware di ultimo grido, e Honor 400 Lite non fa eccezione alla regola, presentando anzi una scheda tecnica soltanto sufficiente considerando il suo posizionamento sul mercato.

Design

Per usare un eufemismo, potremmo dire che Honor si è fortemente ispirata agli ultimi iPhone per il design del suo 400 Lite: che si tratti di una sincera forma di adulazione o un più furbo tentativo di appropriarsi di un look estremamente riconoscibile poco conta, sta di fatto che ad un primo sguardo si potrebbe tranquillamente confondere questo smartphone con un prodotto Apple.

Il design di Honor 400 Lite pesca a piene mani da quello di iPhone

Basta però un'analisi più attenta per accorgersi subito di alcune differenze sostanziali, che riguardano per prima cosa i materiali: qui la plastica la fa da padrone, com'è normale che sia vista la fascia di prezzo del dispositivo. Una ricaduta positiva la si trova comunque nel peso estremamente contenuto di 171 grammi, che abbinato a dimensioni pari a 161 x 74.6 x 7.3 mm si traduce in uno smartphone decisamente compatto per gli standard odierni.

La scocca posteriore gode di una finitura opaca piacevole al tatto e piuttosto efficace nell'evitare di trattenere le impronte, mentre il modulo fotocamere è un quadrato posto nell'angolo superiore sinistro proprio come gli iPhone Pro, anche se qui ha dimensioni maggiori e una cornice interna di forma triangolare che verosimilmente ha l'unico scopo di tenere alla larga gli avvocati di Apple. Tre le colorazioni disponibili: Marrs Green, Velvet Black e Velvet Grey.

Sul lato destro di Honor 400 Lite è ben visibile il tasto extra AI Button

Lo schermo da 6.7 pollici è piatto e protetto da un vetro (Honor non specifica però di che tipo) e da una pellicola pre-applicata: le cornici non sono particolarmente sottili ma i bordi arrotondati contribuiscono a restituire un look semplice e pulito. Il punch hole per la fotocamera frontale è a forma di pillola, anche in questo caso non per chissà quale questione tecnica ma - di nuovo - per imitare lo stile iPhone.

Il frame è realizzato in plastica e presenta in basso la porta USB-C, lo speaker principale e il carrellino per le due nanoSIM, mentre tutti gli altri elementi si adagiano sul lato destro: si tratta del tasto di accensione, il bilanciere per il volume e del cosiddetto AI Button di cui parleremo più avanti ma che per un'incredibile coincidenza assomiglia parecchio al Camera Control di iPhone 16...