L'attrice di Abby in The Last of Us Stagione 2 vi spiega veramente chi è la donna tanto odiata online

The Last of Us Stagione 2 introduce un nuovo personaggio, Abby , che i fan della serie TV dovranno imparare a conoscere. Se volete subito farvi un'idea di chi sia, ci pensa l'attrice - Kaitlyn Dever - a descriverla in modo semplice.

Le parole dell'attrice di Abby in The Last of Us Stagione 2

Dever ha dichiarato a Collider di essere a conoscenza dei discorsi in rete su Abby, ma che non ci ha pensato poi molto mentre interpretava il personaggio.

"Ovviamente sono a conoscenza delle conversazioni che circondano Abby, ma per fare il mio lavoro nel miglior modo possibile, ho dovuto esserne consapevole, senza però concentrarmi su di esse", ha detto l'attrice.

"Se mi fossi preoccupata troppo di quello che si diceva su questo personaggio online, credo che avrei perso di vista la performance. Alla fine della giornata, questa è la cosa più importante". Dever ha poi aggiunto che i capi di The Last of Us, Craig Mazin e Neil Druckmann, "non sembravano molto preoccupati" delle critiche rivolte alla Abby videoludica mentre lavoravano allo show televisivo.

"È stato bello che mi abbiano dato fiducia, quando ho preso in mano il personaggio. E così, ho creduto molto in me stessa quando ho affrontare questo ruolo", ha detto Dever.

