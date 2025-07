Motorola lancia i suoi nuovi auricolari Moto Buds Loop con un concerto speciale e noi li abbiamo provati

Un'esperienza d'ascolto immersiva e consapevole

I Moto Buds Loop sono i primi auricolari open-ear di Motorola. Si tratta di cuffie che rimangono appoggiate al padiglione auricolare, con un piccolo anello (da qui il "loop") che avvolge l'orecchio. Questa nuova tipologia di cuffie ha conosciuto negli ultimi anni un discreto successo ed è pensata per coloro che desiderano immergersi nell'ascolto della propria musica o di qualsiasi audio, mantenendo la massima privacy, ma senza rimanere isolati dal mondo esterno.

Moto Buds Loop nella sfumatura French Oak con cristalli Swarovski

Le cuffie sono realizzate in collaborazione con Bose, garantendo una notevole qualità dei bassi e un'alta fedeltà audio complessiva e si basano su driver Ironless da 12 mm e sulla tecnologia CrystalTalk AI per chiamate e messaggi vocali chiari. Con un'autonomia dichiarata di 37 ore tramite la custodia questi Buds sono i perfetti compagni di viaggio per chi ha uno stile di vita molto dinamico, o si dedica a diverse attività all'aperto, come per l'appunto un concerto. Inoltre, i Moto Buds Loop si integrano perfettamente con le funzioni di intelligenza artificiale presenti sui dispositivi smartphone Motorola, per un utilizzo ancora più intuitivo. Abbiamo avuto modo di testare questa integrazione a Comacchio, in abbinamento al Motorola Edge 60 Pro.

Motorola Edge 60 Pro, la recensione dello smartphone Android che unisce stile e sostanza Oltre alla colorazione Trekking Green, in tinta con il PANTONE Scarab di Motorola Razr 60 Ultra, nei negozi sarà disponibile una versione ancor più preziosa e iconica, firmata in collaborazione con Swarovski e Pantone.

I Moto Buds Loop sono disponibili sul mercato al prezzo di 149€, mentre la versione Swarovski arriverà nei negozi da metà luglio al prezzo di 299€.