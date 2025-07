Huawei Mate 80 sarà dotato di eSIM e rete satellitare in un’unica architettura di comunicazione

Le anticipazioni parlano dell'integrazione di due tecnologie chiave: eSIM avanzata e comunicazione satellitare a bassa orbita , fuse in un'unica architettura in grado di garantire una connettività continua anche in condizioni estreme.

I dettagli tecnici

Huawei ha già sperimentato in passato la comunicazione via satellite, ma con il Mate 80 compie un salto in avanti implementando il supporto a una rete satellitare LEO (Low Earth Orbit). Questa tecnologia offre latenza più bassa, maggiore velocità di trasferimento dati e una copertura più stabile, anche in assenza di reti terrestri. È un'opzione particolarmente interessante per viaggiatori, alpinisti, professionisti in aree remote o per situazioni d'emergenza.

Accanto a questa evoluzione, il Mate 80 porterà l'integrazione dell'eSIM, la SIM virtuale incorporata nel dispositivo, ormai sempre più diffusa. I vantaggi sono evidenti: nessuna schedina fisica da inserire, multi-profilo, maggiore sicurezza e risparmio di spazio interno, che potrà essere destinato ad altri componenti, come una batteria più capiente.