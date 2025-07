Il film reboot degli X-Men sarà pensato per un pubblico giovane

Cosa sappiamo del film degli X-Men

Il progetto è in realtà ancora lontano, visto che non arriverà prima del 2028, dopo la pubblicazione di dicembre 2027 di Avengers: Secret War: il tutto ovviamente dando per scontato che nei prossimi due anni non vi siano ritardi o cambiamenti di piani.

Il film degli X-Men è inoltre ancora in fase di scrittura: a capo del progetto ci sono Michael Lesslie, sceneggiatore di Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente, e Jake Schreier, regista di Thunderbolts*/The New Avengers. Feige ha spiegato che Schreier ha fatto un ottimo lavoro con Thunderbolts ed è in grado di attirare degli spettatori giovani. Schreier spiega invece che è comprensibile che Marvel voglia approcciare i film in modo diverso rispetto a quanto fatto da Fox.

Gli X-Men sono già tornati al centro dell'attenzione con una serie animata: X-Men '97

Ricordiamo che il film "X-Men" più recente è Dark Phoenix del 2019, un flop commerciale e di critica. È però possibile che i personaggi del film appaiano prima dell'uscita, magari come cameo in Avengers: Secret Wars. Avengers: Doomsday mostre invece Patrick Stewart nei panni del Professor Xavier, Ian McKellen come Magneto, Famke Jansen nel ruolo di Jean Grey e James Marsden nei panni di Cyclops.

Si può anche supporre che Wolverine (Hugh Jackman) sarà parte della storia, visto che ha avuto enorme successo con Deadpool & Wolverine del 2024. Non ci resta che attendere e vedere come si evolveranno le cose.