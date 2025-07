Avengers Secret Wars porterà al reset del Marvel Cinematic Universe e agli X-Men

Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha rivelato che Avengers Secret Wars porterà al reset del Marvel Cinematic Universe, sebbene tale operazione non avrà i connotati di un vero e proprio reboot.

"Reboot è una parola che fa paura", ha spiegato Feige. "Può significare tante cose per tante persone, mentre in realtà stiamo ragionando su di un reset, su di una singola linea temporale; e sarà proprio con X-Men che questo progetto avrà inizio."

"Stiamo utilizzando la storia di Avengers: Secret Wars non solo per concludere il racconto che abbiamo narrato dopo Endgame, ma anche, e forse in modo ancora più importante, per prepararci al futuro" ha continuato il presidente dei Marvel Studios.

"Endgame parlava letteralmente di finali, Secret Wars riguarda invece l'inizio di qualcosa di nuovo", e Feige ha ammesso di aver tratto ispirazione dalla miniserie di Hickman del 2015 per stabilire i principi di questa ripartenza.