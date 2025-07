Il notebook Asus TUF Gaming con Intel Core i7 e RTX 4050 è al minimo storico su Amazon

Caratteristiche del notebook Asus TUF Gaming F16

Si tratta di un notebook da gaming con display da 16'' a 144Hz. Troviamo in questo caso un processore Intel Core i7-13620H e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050. Sono presenti inoltre i Mini LED Nebula HDR Display per immagini superiori in ogni contesto, mentre l'Adaptive-Sync permette di godere di un'esperienza priva di stuttering e tearing, per un gameplay sempre fluido e coinvolgente.

La tastiera è retroilluminata ed è ottimizzata per il gioco, mentre il notebook presenta un design leggero e resistente, in grado di adattarsi a tutte le occasioni, dal gioco al lavoro ad alta intensità. Il sistema AI bidirezionale di cancellazione del rumore offre un'esperienza sonora altrettanto convincente, mentre le ventole ARC Flow migliorano il flusso d'aria fino al 13%.