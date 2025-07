Dragon Age: The Veilguard per Xbox Series X/S è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile Dragon Age: The Veilguard per Xbox Series X/S a soli 17,49 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 39,99 €, e il prezzo consigliato di 79,99 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso del codice download per Xbox , quindi non dovrete fare altro che riscattarlo. Vediamo qualche curiosità su questo titolo affinché possiate valutarne l'acquisto.

Cos'è Dragon Age: The Veilguard

Si tratta del gioco GDR sviluppato da BioWare e pubblicato da Electronic Arts ed è il nuovo titolo della serie. In questo caso vestirete i panni di Rook, protagonista che dovrà lottare per impedire agli dei di corrompere il mondo. Per farlo, dovrà allearsi e guidare una squadra di sette compagni. La storia è ambientata nel Thedas, un mondo ricco di città, labirinti e terre da esplorare, ma colpito da conflitti e magie segrete.

Potrete optare per diverse razze e classi, personalizzare il vostro aspetto e migliorare il vostro stile di combattimento scoprendo potenti manufatti. Il combattimento si basa su attacchi frenetici, abilità e schivate ed è personalizzabile in base alle vostre preferenze. Rook e i suoi compagni potranno salire di livello e, di conseguenza, potenziare le loro abilità fino ad avanzare verso specializzazioni più potenti. Come sempre, vi lasciamo alla nostra recensione per saperne di più.