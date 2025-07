Lo sparatutto lovecraftiano Beneath si presenta su PS5 e Xbox con un nuovo trailer

Lo sparatutto lovecraftiano Beneath approderà anche su PS5 e Xbox Series X|S , come conferma il nuovo trailer pubblicato da Camel 101 e Wired Productions, che tuttavia non rivela ancora una data di uscita ufficiale per il gioco.

Spignerà forte su console

Mostrato con un trailer lo scorso dicembre, Beneath ci accompagnerà in un viaggio lovecraftiano che si presenta nella forma di un survival horror in prima persona in cui vestiamo i panni del sub esperto Noah Quinn, membro di una spedizione precipitata nel caos.

La versione console del gioco punta a sfruttare al massimo l'hardware di nuova generazione, supportando su PS5 il feedback aptico, i grilletti adattivi e una grafica migliorata in particolare su PS5 Pro, grazie alla PlayStation Spectral Super Resolution e a un obiettivo di 4K e 60 fps.