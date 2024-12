Lo sparatutto horror Beneath ci mostra gli abissi nel nuovo trailer

Il nuovo trailer di Beneath ci porta negli abissi, che fanno naturalmente parte dell'ambientazione "sommersa" dello sparatutto horror sviluppato da Camel 101, che farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso del 2025.

L'acqua rappresenta infatti un elemento chiave dell'esperienza di Beneath, che porta sullo schermo alcune interessanti tecnologie per la resa dei liquidi che arricchiscono il gameplay di situazioni potenzialmente inedite e affascinanti.

Nel video vediamo il protagonista dell'avventura affrontare una sequenza di nuoto subacqueo, per poi approdare nella stazione che fa da sfondo alla storia e lì affrontare le insidie rappresentate dalle creature misteriose che si presume abbiano attaccato il presidio.

Ovviamente c'è spazio anche per i combattimenti, che in alcuni momenti per spettacolarità e frenesia ricordano un po' quelli di Left 4 Dead: sarà questa l'impronta che Camel 101 darà alla sua esperienza?