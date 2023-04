Beneath, video di gameplay da sei minuti per lo sparatutto horror

Beneath, lo sparatutto horror in prima persona sviluppato da Camel 101 e ambientato nelle profondità dell'oceano, si mostra in azione con un video di gameplay della durata di circa sei minuti, pubblicato in questo caso da IGN.

In queste sequenze il protagonista dell'avventura, Noah Quinn, si trova a esplorare una serie di inquietanti corridoi, apparentemente popolati da creature ostili e raccapriccianti da cui dovrà difendersi brandendo un fucile a pompa e una mitragliatrice leggera, ma non solo.

In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Beneath promette un'azione coinvolgente, di cui ci viene fornito un convincente assaggio, ma anche meccaniche di contorno legate all'esplorazione che ci consentiranno di trovare una via d'uscita dallo scenario da incubo in cui siamo rimasti intrappolati.

Dovremo fare attenzione, però: come in altre produzioni horror, il personaggio che controlliamo si trova sull'orlo della follia e dovremo cercare di tenere sotto controllo le sue emozioni per evitare che impazzisca prima di tornare in superficie.