Nintendo Switch 2 potrebbe avere una data fissata per l'annuncio e un mese di uscita, per un leaker cinese

Proseguono le voci di corridoio su Nintendo Switch 2, o come si chiamerà la nuova console Nintendo, in questo caso con un misterioso leaker cinese che avrebbe previsto la data di annuncio della console e anche il suo periodo di uscita sul mercato.

Il leaker cinese 荷姆荷姆嗼 ha iniziato a pubblicare una sorta di conto alla rovescia su Weibo, attraverso una sequenza di numeri che segue quella di Fibonacci, dunque costruendo sopra a questo conto alla rovescia anche un ulteriore enigma, tanto per rendere le cose ancora più semplici.

Il personaggio in questione, secondo varie fonti, avrebbe anticipato correttamente l'intero Nintendo Direct di giugno, motivo per il quale in molti stanno prendendo sul serio questa sua presunta indiscrezione sull'uscita di Nintendo Switch 2, sebbene sia ovviamente solo una voce di corridoio di difficile verifica.