I giochi che hanno guadagnato di più nel 2024 su Steam, tra nomi nuovi e classici immortali

Quali sono i giochi che hanno ottenuto maggior successo (calcolato in puro denaro incassato) nel corso del 2024 su Steam ? E quanti di questi sono stati effettivamente pubblicati nel corso dell'anno?

I giochi Steam col maggior incasso del 2024

Di seguito sono riportati i 12 migliori giochi Steam del 2024 (categoria Platino) per fatturato lordo. Precisiamo che non è una classifica, l'ordine è casuale:

Counter-Strike 2

Elden Ring

Destiny 2

Baldur's Gate 3

PUBG

Helldivers 2 (pubblicato nel 2024)

Palworld (pubblicato nel 2024)

Apex Legends

Call of Duty: Black Ops 6 (pubblicato nel 2024)

Black Myth: Wukong (pubblicato nel 2024)

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (pubblicato nel 2024)

Dota 2

I giochi della categoria Oro includono War Thunder, EA Sports FC 25, Naraka Bladepoint, Cyberpunk 2077, Throne and Liberty, Dead by Daylight e non solo.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree pare aver spinto le vendite di Elden Ring anche quest'anno

Se si considerano solo i titoli pubblicati nel 2024, Valve ha preso in considerazione "i migliori in base alle loro prime due settimane di entrate dopo il rilascio". I 12 migliori titoli di tale categoria possono essere visualizzati di seguito (di nuovo, l'ordine è casuale):

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Path of Exile 2

Dragon Ball: Sparking! ZERO

Black Myth: Wukong

Dragon's Dogma 2

NBA 2K25

Helldivers 2

Manor Lords

Palworld

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Call of Duty: Black Ops 6

EA Sports FC 25

