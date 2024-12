Nintendo Switch 2 potrebbe essere annunciato a gennaio per varie voci, in parte confermate da un giornalista

Uno dei motivi che spingerebbe verso questa decisione sono i continui leak che stanno venendo fuori da produttori di accessori e varie compagnie di terze parti, che continuano a pubblicare immagini di prodotti in grado di svelare qualcosa della forma della nuova console.

Vari insider o presunti tali, come Nintentalk e Nintendo Prime, che in passato hanno dimostrato qualche possibile aggancio con l'industria, hanno riferito che Nintendo avrebbe intenzione di anticipare la presentazione di Nintendo Switch 2 rispetto a quanto era stato precedentemente previsto nei piani della compagnia.

Stanno emergendo varie voci di corridoio che puntano a un annuncio già a gennaio 2025 per Nintendo Switch 2 , e la cosa pare sia parzialmente confermata anche da un giornalista considerato piuttosto affidabile come Chris Dring, editor di GamesIndustry.

Una presentazione all'inizio del nuovo anno?

Queste sono solo voci di corridoio, dunque vanno prese come tali, oltretutto il fatto che le immagini trapelate mostrino effettivamente la forma di Nintendo Switch 2 è tutto da dimostrare.

Una delle varie presunte immagini di Nintendo Switch 2

Tuttavia, la questione diventa interessante quando ci rientra anche una fonte considerata autorevole come Chris Dring, che tuttavia rimane molto sul vago per quanto riguarda tale informazioni.

Di fatto, Dring ha confermato che ci sono "chiacchiere" sul fatto che Nintendo abbia intenzione di presentare Nintendo Switch 2 subito all'inizio dell'anno, tuttavia in questo caso non viene specificato precisamente l'eventuale mese di gennaio.

"Non mi sorprende che Nintendo non fosse presente (ai TGA), stanno tenendo le carte coperte fino a quando non potranno fare il grande reveal dello Switch, che sicuramente, se stiamo guardando al Q2, deve essere all'inizio del prossimo anno", ha detto James Batchelor durante il Microcast di GamesIndustry.

"Voglio dire che si tratta di chiacchiere", ha riferito Dring, "Sono solo chiacchiere di altre persone che pensano, mi è stato detto, che potrebbe anche essere proprio quando inizia il nuovo anno, il che è ottimo per qualcuno che potrebbe aver appena lasciato il suo lavoro nei media. Potrebbe esserci una sorta di reveal di Switch 2 o almeno qualcosa del genere".

Proprio di recente abbiamo visto nuove possibili immagini di Nintendo Switch 2 emergere da un altro produttore di accessori, oltre alla voce sul fatto che potrebbe essere lanciato anche in bundle con Mario Kart 9.