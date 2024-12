Altre possibili immagini di Nintendo Switch 2 emergono da un altro produttore di accessori

Considerando l'enorme successo incontrato da Nintendo Switch, è però comprensibile che anche la prossima console possa porsi in linea con le caratteristiche di questa, dunque l'idea non stupirebbe, sebbene ovviamente ci si trovi a commentare delle voci di corridoio.

Anche queste immagini riprendono un po' quanto è emerso in altri casi, mostrando una console che sembra decisamente simile a quella attuale , in maniera piuttosto inedita per quanto riguarda la storia di Nintendo, che solitamente cerca sempre di differenziare in maniera sostanziale una macchina dall'altra.

Un Nintendo Switch espanso?

L'accessorio rappresentato è una sorta di guscio protettivo per la nuova console, ma i render chiaramente mostrano bene anche il presunto dispositivo principale.



In base a quanto possiamo vedere, sembra a tutti gli effetti un Nintendo Switch con uno schermo più ampio, ma per il resto totalmente corrispondente in termini di design e anche sistema di controllo e disposizione dei tasti.

A proposito di questi ultimi, emerge un misterioso tasto con una "C" stampata sopra la cui funzione non è del tutto chiara, a meno che non riguardi una forma di cattura video (forse per "Capture"), ma si tratta solo di ipotesi e d'altra parte le immagini stesse sono tutte da verificare.

L'idea che Nintendo Switch 2, o come si chiamerà la nuova console Nintendo, sia destinata a replicare sostanzialmente la forma della macchina precedente emerge anche da altri leak simili, come quello del noto produttore Dbrand che ha pubblicato di recente delle immagini di una sorta di case protettivo per la presunta nuova console che risulterebbe molto vicina all'originale.