Balatro è il gioco con la votazione più alta del 2024 su Steam, Black Myth: Wukong è primo fra i tripla A

In base a quanto riferito da SteamDB, Balatro risulta ora essere il gioco con la votazione più alta del 2024 su Steam, secondo le valutazioni degli utenti, con Black Myth: Wukong che rappresenta l'unico titolo nella categoria dei tripla A nella top ten.

Non si tratta propriamente di dati ufficiali, ma SteamDB li raccoglie direttamente dal database di Steam, dunque si possono considerare come tali, e sembrano confermare come l'enorme successo di Balatro e Black Myth: Wukong sia supportato da grandi consensi da parte del pubblico, anche in termini di valutazioni.

In particolare, la presenza di Balatro fra i candidati al titolo di Gioco dell'Anno ai The Game Awards 2024 era stata piuttosto dibattuta, ma anche questo nuovo dato fa capire come vi sia una solida base su cui la scelta è stata effettuata.