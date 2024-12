Meta chiede al governo di fermare la transizione di OpenAI e farla rimanere una no-profit

Meta ha formalmente chiesto al procuratore generale della California, Rob Bonta, di intervenire per bloccare il piano di OpenAI di trasformarsi da organizzazione no-profit a entità for-profit. In una lettera pubblicata questa settimana, Meta ha accusato OpenAI di voler sfruttare risorse accumulate grazie al suo status di ente no-profit per generare profitti privati. La lettera sottolinea che questa transizione potrebbe creare un precedente pericoloso, incentivando altre startup tecnologiche a seguire un modello simile per attrarre investimenti e successivamente abbandonare le loro promesse iniziali di servizio pubblico.

Le origini e l’attuale controversia Fondata nel 2015 come organizzazione no-profit, OpenAI ha promesso di sviluppare un'IA sicura e benefica per l'umanità, senza essere influenzata da interessi commerciali. Tuttavia, con il successo commerciale di ChatGPT e altre tecnologie, OpenAI ha annunciato l'intenzione di passare a un modello for-profit per attrarre maggiori investimenti. Meta sostiene che questa transizione violi gli impegni iniziali di OpenAI e possa destabilizzare l'intero ecosistema tecnologico, spingendo altre startup a sfruttare incentivi fiscali e donazioni per poi convertirsi in entità a scopo di lucro. Sam Altman, CEO di OpenAI. Nella lettera, Meta suggerisce che Elon Musk e Shivon Zilis, due delle figure fondatrici di OpenAI, siano qualificati per rappresentare gli interessi pubblici nella causa legale in corso contro il CEO di OpenAI, Sam Altman. Questo sostegno è sorprendente, dato il rapporto competitivo e spesso conflittuale tra Musk e il CEO di Meta, Mark Zuckerberg. Musk ha più volte criticato OpenAI per aver abbandonato la sua missione originaria di no-profit, e ora guida una causa legale per bloccare il cambio di status.