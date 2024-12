The Blood of Dawnwalker è il titolo ufficiale del nuovo RPG dagli autori The Witcher 3: reveal in arrivo

Ricordate il misterioso Dawnwalker, nuovo gioco di ruolo da parte di alcuni degli autori di The Witcher 3? Ebbene, siamo ormai vicini a una sua presentazione completa, come indica questo primo teaser trailer che svela il titolo ufficiale del gioco, ovvero The Blood of Dawnwalker, e la data in cui avverrà l'evento di annuncio.

Le prime tracce del gioco in questione risalgono allo scorso gennaio, quando il titolo era emerso come nuovo gioco di ruolo fantasy di alcuni ex-CD Projekt RED, poi lo scorso ottobre è emerso che Bandai Namco si sarebbe occupata della pubblicazione di questo ambizioso gioco.

Oggi veniamo a sapere che il titolo completo è The Blood of Dawnwalker e che verrà presentato in maniera più dettagliata il 13 gennaio 2025 alle ore 22:00 italiane, in base a quanto riferito in questo teaser trailer.