HDMI 2.2 in arrivo: supporto a risoluzioni e refresh rate più elevati, ma servirà un nuovo cavo?

Stando a quanto si dice, le nuove funzionalità richiederanno un nuovo cavo per sfruttare appieno le capacità del nuovo standard. Tuttavia, non è chiaro se il connettore HDMI subirà modifiche o se i cavi esistenti potranno gestire parte delle nuove specifiche.

L'HDMI 2.1, lanciato nel 2017, ha già rappresentato un salto generazionale con il supporto a refresh rate variabili fino a 120 Hz e tecnologie come il Dynamic HDR. HDMI 2.2 potrebbe spingere ulteriormente i limiti, rendendo obsolete alcune configurazioni attuali e ponendo le basi per un'esperienza visiva ancora più coinvolgente.

Il passaggio all'HDMI 2.2 potrebbe introdurre miglioramenti significativi , come supporto a risoluzioni e frame rate superiori senza ricorrere alla Display Stream Compression (DSC), una tecnologia utilizzata per comprimere i segnali video ad altissima risoluzione. Questo cambiamento potrebbe avere un impatto notevole in settori come il gaming, la produzione video e la fruizione di contenuti multimediali avanzati .

Un nuovo cavo: necessità o opportunità?

Uno degli aspetti più discussi è la menzione di un "nuovo cavo" per sfruttare le funzionalità di HDMI 2.2. Anche se è improbabile che il connettore stesso venga modificato, come avvenuto in passato, le capacità di larghezza di banda aggiuntive potrebbero richiedere cavi specifici per garantire prestazioni ottimali. Alcuni cavi HDMI esistenti potrebbero essere in grado di supportare parzialmente le nuove specifiche, ma gli utenti che vogliono sfruttare tutte le funzionalità offerte dal nuovo standard potrebbero dover acquistare cavi aggiornati.

Degli ingressi HDMI di un TV.

Questo scenario evidenzia una realtà comune per gli standard tecnologici: non tutti i cavi HDMI sono uguali. Come già avviene con lo USB-C, la compatibilità potrebbe dipendere da caratteristiche specifiche dei cavi, spingendo i consumatori a prestare maggiore attenzione nella scelta dei prodotti.