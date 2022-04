PS5 con VRR: video confronto mostra tutti i vantaggi in vari giochi in varie modalità grafiche

ElAnalistaDeBits ci propone un video confronto tra i giochi PS5 con VRR e senza la funzione grafica. Nel filmato possiamo vedere, Marvel's Spider-Man Remastered, Ratchet & Clank Rift Apart, Resident Evil Village, Devil May Cry 5 Special Edition, Elden Ring, Destiny 2, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Astro's Playroom e Dirt 5.

Precisiamo che la modalità VRR è stata testata sia su giochi che la supportano nativamente, come quelli di Insomniac Games, ma anche su giochi che non la supportano nativamente, come Elden Ring. Il video permette quindi di vedere in che modo si comporta la funzione su PS5 in situazioni specifiche: da gioco a gioco (e anche da televisore a televisore in alcune situazioni) la qualità finale può cambiare.

Nel dettaglio, vediamo che Marvel's Spider-Man Remastered permette in pratica di sbloccare il frame rate in tutte le modalità e ottenere così, a parità di risoluzione ed effetti ray tracing, un numero di frame per secondo superiore a quanto possibile senza VRR. Ad esempio, in 1440p con Ray Tracing in modalità prestazioni si passa da 60 FPS a 80-90. Nella modalità fedeltà a 30 FPS si arriva anche a 50 FPS con VRR su PS5. I risultati sono molto simili anche per Ratchet & Clank Rift Apart e Marvel's Spider-Man Miles Morales.

Resident Evil Village continua a proporre un frame rate bloccato a 60 FPS (4K checkerboard e ray tracing attivo), ma con il VRR viene ridotto il problema dello stuttering. Inoltre, l'input lag è "notevolmente ridotto".

Devil My Cry 5 Special Edition su PS5, con VRR, sblocca il frame rate ed è in grado di arrivare a 120 FPS (come picco, spesso anche sotto i 90) in modalità prestazioni a 1080p. In modalità grafica a 1440p propone un frame rate variabile che viaggia tra i 50-60 e oltre FPS.

Con Elden Ring, il gioco riesce a raggiungere - anche se non in modo costante - i 60 FPS a 4K con VRR attivo, anche se non nativo. ElAnalistaDeBits afferma che per i migliori risultati il gioco non deve avere attivo il v-sync.

In Dirt 5, infine, in modalità prestazioni il frame rate non è bloccato e arriva regolarmente fino a 120 FPS secondo i test mostrati nel video.

Vi segnaliamo infine un nostro speciale dedicato al VRR: cos'è e come sfruttare il Variable Refresh Rate su PS5, Xbox Series X|S e PC.