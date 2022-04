Nintendo amiibo: gli ultimi modelli possono essere scannerizzati direttamente nella scatola

Tramite alcune segnalazioni online, scopriamo che i più recenti modelli di Nintendo amiibo proposti dalla compagnia di Kyoto non hanno la protezione anti-lettura NFC e possono quindi essere scannerizzati direttamente dentro la scatola.

L'informazione è stata condivisa ad esempio dall'account Twitter AmiiboNews, come potete vedere qui sotto. Scrive: "Fun fact: A partire dalla ripubblicazione degli amiibo di Kirby, Nintendo ha rimosso il foglio che preveniva la scannerizzazione dell'amiibo mentre era nella scatola. Collezionisti, gioite!".

Si tratta infatti di un'ottima notizia per chi vuole collezionare gli amiibo ma al tempo stesso poter attivare i bonus di questi oggetti all'interno dei giochi. Un utente su Twitter, infatti, segnala di aver comprato due copie dell'amiibo di Min Min di Super Smash Bros. e aver poi scoperto che non è presente il foglio di protezione. Lo stesso utente afferma in realtà di essere preoccupato poiché questo non impedisce ai giocatori di scannerizzare gli amiibo senza acquistarli, direttamente nel negozio.

Voi cosa ne pensate?