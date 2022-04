Giochi in uscita a maggio 2022 su PlayStation, Xbox, PC e Switch

Maggio 2022 si pone senza dubbio come un mese di passaggio per quanto riguarda i giochi in arrivo su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch. In attesa delle grandi produzioni che faranno il proprio debutto in estate, ci viene insomma dato modo di rifiatare, ma non senza qualche uscita di spessore.

È sicuramente il caso di Vampire: The Masquerade - Swansong, con le sue inquietanti atmosfere e la peculiare ambientazione di Boston, ma anche di Trek to Yomi, che punta ad affascinarci con gli scenari di un Giappone feudale spietato e dalle tonalità noir.

Chi preferisce l'azione potrà invece cimentarsi con il nuovo sparatutto di precisione di Rebellion, Sniper Elite 5, scaricabile gratuitamente dagli abbonati a Xbox Game Pass, con l'alto grado di sfida del metroidvania soulslike Salt and Sacrifice oppure con le sanguinolente sfide in multiplayer di Evil Dead: The Game.