Stiamo vivendo nell'epoca d'oro del PC Gaming?

Questo non solo per quanto riguarda il catalogo di giochi, ma anche nelle modalità di fruizione, che rimangono in effetti gli elementi di maggiore distinzione rispetto alle macchine costruite appositamente per videogiochi. Vediamo per quali motivi si potrebbe pensare che questa sia una sorta di età dell'oro per il PC gaming , tenendo comunque presenti quelli che continuano a essere dei problemi persistenti per la piattaforma.

Insomma, un gran bel passo avanti rispetto a quando si paventava la fine del gaming su PC, opinione che a dire il vero ritorna ciclicamente nelle discussioni sul panorama videoludico, ma che finora è sempre stata smentita. La fluidità della piattaforma PC è ciò che, sostanzialmente, la rende costante e apparentemente immortale: a questo punto non è nemmeno più una questione di dispositivo complementare rispetto all'esperienza console, visto che sta dimostrando di poterla sostituire in maniera sempre più totale.

Nei decenni, il PC ha visto nascere e tramontare una grande quantità di generazioni videoludiche, prima con un certo distacco, poi affiancandosi alle console e infine sovrapponendosi a queste, attraversando fasi diverse ma rimanendo una presenza inamovibile del panorama dei videogiochi, ma mai come in questo periodo è stato così pervasivo e onnipresente, in grado di attingere dal vasto mondo console, ma anche dalla propria riserva esclusiva di produzioni, che di fatto non sono mai mancate.

Accessibilità, risparmio e fruizione

Steam, il logo storico dello store

Sul fronte economico, il gioco su PC rappresenta una sorta di paradosso: è noto infatti come sia necessario investire quantità importanti di denaro per poter mettere insieme una piattaforma performante per i videogiochi, ma questo può facilmente essere controbilanciato dal grande risparmio che può derivare dall'acquisto del software, che si presenta su piattaforma Windows con prezzi mediamente molto più bassi di quelli console. La differenza potrebbe essersi assottigliata negli anni grazie a una maggiore regolarità nelle promozioni dei titoli su console, soprattutto in digitale, ma è impossibile pareggiare i conti con una piattaforma aperta come il PC, che non deve appoggiarsi a degli store digitali centralizzati e può dunque proporre prezzi al ribasso con un'economia molto più dinamica. Di fatto, i giochi su PC costano molto meno, questa è una realtà praticamente inoppugnabile.

A tutto questo si deve peraltro aggiungere le frequenti iniziative che consentono addirittura di scaricare notevoli quantità di giochi praticamente gratis (come i titoli settimanali di Epic Games Store) o bundle a prezzi irrisori che sarebbero impossibili da trovare su console. Dunque, sul lungo termine, questo risparmio sul fronte software potrebbe compensare la spesa sicuramente superiore che è necessario affrontare per l'assemblaggio (o l'acquisto in blocco) di un PC da gaming o anche delle singole componenti che vanno sostituite a un ritmo probabilmente superiore al ricambio generazione delle console.

Epic Games Store, logo dell'altra realtà in affermazione nel mercato PC

Tuttavia, c'è un altro elemento che può intervenire a mitigare questo ostacolo, emerso soprattutto in questi ultimi anni: il cloud gaming e la possibilità di giocare in streaming. I vari servizi di cloud gaming, come Nvidia GeForce Now e Xbox Cloud, abbattono le barriere d'accesso imposte dai requisiti hardware dei giochi, consentendo a chiunque abbia una linea internet abbastanza prestante di poter giocare a titoli anche esosi con macchine decisamente inferiori alle richieste.

Non solo, questa possibilità di utilizzare macchine piccole e agili, o accedere direttamente allo streaming attraverso vari sistemi disponibili, ha anche modificato lo stile di gioco storico del PC: l'impostazione classica alla scrivania, con mouse e tastiera appoggiati a un tavolo, non è più una necessità o un limite, visto che è tranquillamente possibile ricorrere al gaming su PC anche da un comodo divano, con un controller e collegati alla TV principale. Senza considerare Steam Deck.