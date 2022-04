Sonic Frontiers: SEGA conferma nuovi aggiornamenti "presto"

Quest'anno sarà pubblicato su PC, PlayStation, Xbox e Switch un nuovo gioco di Sonic: si chiamerà Sonic Frontiers e sarà un gioco a mondo aperto. Con una data di uscita fissa per "fine 2022", i giocatori si domandano quando potranno vedere qualcosa del gioco, di cui per ora è stato mostrato molto poco. SEGA ha quindi confermato che non ci si deve preoccupare e che degli aggiornamenti a riguardo arriveranno "presto".

Precisamente, durante un livestream di Sonic Official, il social media manager - Katie Chrzanowski - di SEGA of America ha affermato: "Vedo che molte persone stanno facendo domande riguardo a Sonic Frontiers, non abbiamo alcuna novità da condividere su Frontiers quest'oggi, ma non iniziate a preoccuparvi troppo presto. È ancora pianificato per questo fine anno quindi avremo novità per voi nel corso del 2022, non preoccupatevi."

Una delle ambientazioni di Sonic Frontiers

Pare quindi che l'unica cosa che si debba fare sia attendere pazientemente che SEGA organizzi una nuova presentazione. Potrebbe esserci nei prossimi mesi un evento dedicato a Sonic Frontiers, oppure potrebbero mostrare il gioco durante l'evento di qualche altra compagnia o di qualche organizzatore esterno, come Geoff Keighley.

Secondo quanto riportato, il gioco era inizialmente previsto per il 2021, ma SEGA ha preferito prendersi più tempo per ottimizzare il gioco e aumentare la qualità di Sonic Frontiers.

Infine, vi lasciamo al nostro articolo dedicato a Sonic Frontiers, tutto quello che sappiamo del nuovo gioco del Porcospino Blu.