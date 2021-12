Sonic Frontiers, tutto quello che sappiamo del nuovo gioco del Porcospino Blu

Tra i tanti annunci della serata dedicata ai The Game Awards, il porcospino blu di SEGA si è ritagliato uno spazio più ampio perché ne ha avuti addirittura due. Diciamo che Sonic ultimamente non è stato proprio in formissima. L'ultimo gioco che ha provato a reinventarlo in 3D è stato Sonic Forces, che non è andato bene come speravamo, e la sua controparte 2D, Sonic Mania, si è rivelato un buon titolo, ma troppo derivativo.

È andata meglio, però, sul fronte multimediale. Dopo un inizio rocambolesco - i produttori hanno dovuto ridisegnare Sonic in computer grafica dopo che le prime reazioni sul web erano state decisamente negative - il film di Jeff Fowler è arrivato in sala a inizio 2020, appena prima dell'emergenza sanitaria e, al contrario di ogni previsione, si è rivelato una pellicola divertente e curata, grazie anche all'interpretazione sopra le righe di Jim Carrey nei panni del dottor Robotnik. Per questo motivo, il primo trailer del nuovo film, in sala dal prossimo aprile, è stato accolto positivamente soprattutto perché mette in scena alcuni personaggi amatissimi...

In questa duplice anteprima di Sonic Frontiers e Sonic - Il film 2 vedremo cosa abbiamo scoperto e cosa possiamo aspettarci dalle nuove avventure videoludiche e cinematografiche del Porcospino blu.