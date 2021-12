Accessibilità e inclusività: intervista a Chris Bruzzo, Chief Experience Officer Electronic Arts

Linee guida su rappresentazione e inclusione

Chris Bruzzo, Chief Experience Officer

Sentirsi rappresentati e partecipare attivamente a una community è essenziale per un videogioco di successo, specialmente per un game-as-a-service. Come e quanto è cambiato l'approccio e l'opinione di EA su questo tema?

Abbiamo sempre creduto che tutti dovrebbero poter partecipare con gioia al videogioco. Al centro della nostra visione c'è la creazione di prodotti incredibili con personaggi che sono tanto diversi quanto le comunità che raggiungiamo, unendo i giocatori di tutto il mondo attraverso il potere del gioco. Quello su cui abbiamo lavorato duramente è passare dalla rappresentazione all'inclusione: ci sono molti elementi da tenere in considerazione e stiamo lavorando duramente in diverse parti della nostra azienda per ottenere questo risultato. Crediamo davvero che far parte di una community deve essere un'esperienza positiva, divertente, corretta e sicura per tutti i nostri giocatori. Sia che siate nuovi giocatori o che siate veterani come me!

Ci sono diversi modi per raggiungere questo obiettivo. Uno è avere un chiaro codice di condotta. L'anno scorso abbiamo lanciato la Carta del gioco positivo per rendere chiaro cosa ci aspettiamo, e non, dalle nostre community. Si tratta di un insieme di principi guida che riflettono i nostri valori e che si intrecciano in tutto ciò che facciamo. Quando ci sono delle linee guida per rendere le comunità più positive e accoglienti, allora più persone si sentono in grado di unirsi e partecipare.

Il roaster della prima stagione di Apex Legends

Un altro è attraverso la rappresentazione. Prendiamo ad esempio Apex Legends, uno dei nostri videogiochi più popolari del servizio live. È stato recentemente nominato come il gioco più vario dallo studio di ricerca indipendente Diamond Lobby, grazie al suo variegato roster di personaggi che permette a più giocatori di sentirsi rappresentati nel gioco.

E poi, naturalmente, come parte di questo vogliamo che i nostri giochi siano accessibili al maggior numero possibile di giocatori. Apex Legends implementa una tecnologia di accessibilità leader nel settore nel suo 'Ping System' per consentire ai giocatori della stessa squadra di comunicare tra loro senza dover utilizzare la chat vocale. Questo è ottimo per i giocatori che non sono in grado o preferiscono non comunicare verbalmente. Innovazioni come questa permettono a più persone di sentirsi incluse nelle comunità e garantire che tutti i nostri giocatori si sentano in grado di partecipare a tutti i giochi che facciamo e alle comunità che li circondano continuerà ad essere una priorità assoluta per noi. In definitiva, sono davvero orgoglioso dei progressi che abbiamo fatto, ma so che c'è ancora molto da fare.