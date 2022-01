Sonic Frontiers era previsto per il 2021 ma è stato rimandato, ecco i motivi

Sonic Frontiers, il nuovo gioco titolo appartenente alla serie principale del celebre personaggio Sega, doveva uscire nel 2021 originariamente, ma è stato posticipato per poter dare il tempo agli sviluppatori di incrementare la qualità del gioco.

L'informazione è emersa durante un meeting con gli investitori di Sega tenutosi qualche giorno fa, durante il quale la compagnia ha spiegato come sia andata la questione: "Originariamente avevamo programmato l'uscita quest'anno, nel trentesimo anniversario di Sonic, ma abbiamo poi posticipato l'uscita di un anno in modo da avere tempo per migliorare la qualità del gioco", ha spiegato un portavoce di Sega.

"Durante la fase di sviluppo, e non solo per questo titolo, abbiamo condotto analisi attente su come migliorare la qualità del gioco prima dell'uscita, come introdurre valutazioni esterne a base di test a diversi livelli, e o ho la sensazione che arriverà ad essere un buon gioco per il quale avere grandi aspettative", ha spiegato il portavoce Sega durante la sessione di domande e risposte.

Sonic Frontiers è un gioco che "non avrà compromessi in termini di qualità e che ha portato a tante nuove sfide durante lo sviluppo", ha riferito Sega.

Sonic Frontiers, uno scenario in base ai concept

Anche sul fronte delle vendite, la compagnia si aspetta ottimi risultati, con la possibilità che possa andare "oltre le vendite del primo anno di Sonic Forces" e che sul lungo termine possa "ulteriormente incrementare" la quantità di copie vendute.

Sonic Frontiers è il nuovo capitolo maggiore della serie Sega, ne abbiamo parlato nello speciale su tutto quello che sappiamo del nuovo gioco del Porcospino Blu, mentre la data di uscita potrebbe essere stata svelata in anticipo da PlayStation Database per il 15 novembre, anche se per il momento resta fissata in un vago periodo dell'autunno 2022.