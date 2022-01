Genshin Impact: un trailer mostra in azione Yun Jin

Dopo la presentazione della versione 2.4, MiHoYo ha pubblicato un nuovo trailer di Genshin Impact, per mostrare Yun Jin, uno dei nuovi personaggi che saranno introdotti con il maxi aggiornamento, disponibile dal 5 gennaio 2021, ossia tra pochissimi giorni.

Nello specifico, ci viene presentata Yun Jin che ci racconta la sua storia, quindi la possiamo vedere in azione, sia come cantante d'opera, sia come combattente, con tutte le sue abilità speciali. Da notare che la voce le è stata prestata da una cantante dell'opera di Pechino ed è davvero bella da ascoltare.

Se vi interessa Yun Jin, probabilmente vi interesseranno anche i dettagli della versione 2.4 del gioco, che aggiungerà moltissimi contenuti, compresa una nuova area.

Per il resto vi ricordiamo che Genshin Impact è un gioco di ruolo d'azione free-to-play, con un sistema di monetizzazione basato sulle casse premio, disponibile per PC, Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch, sistemi Android e sistemi iOS.