Genshin Impact, Update 2.4: Shenhe, rerun di Ganyu e Zhongli e la nuova area Enkanomiya

Con una diretta su Twitch, miHoYo ha presentato le novità in arrivo con l'atteso Update 2.4 di Genshin Impact. L'aggiornamento, tra le altre cose, introdurrà Shenhe e Yun Jin come personaggi giocabili, la nuova area Enkanomiya e vedrà il ritorno dei banner di Zhongli, Xiao e Ganyu.

L'update 2.4 di Genshin Impact si intitola "Fleeting Colors in Flight" e sarà disponibile a partire da mercoledì 5 gennaio 2022. Tra una novità e l'altra, come al solito miHoYo ha fornito una nuova serie di codici promozionali grazie ai quali potrete ottenere gratuitamente 300 Primogem e non solo.

Come era lecito aspettarsi, Shenhe e Yun Jin saranno i due nuovi personaggi giocabili della versione 2.4 dell'action RPG. Entrambe provengono da Liyue e combattono utilizzando le polearm. Inoltre, saranno tra i protagonisti di una nuova Archon Quest che vedrà il ritorno della Jade Chamber.

Yun Jin è un personaggio 4 stelle che sfrutta l'elemento Geo. Con l'Elemental Skill esegue un fendente circolare che infligge danni di questo elemento. Tenendo premuto il pulsante dedicato, Yun Jin ritarderà l'esecuzione della mossa, attivando uno scudo, per poi eseguire un colpo caricato, quindi più potente. L'Elemental Burst, invece, infligge danni Geo AoE e attiva per tutta la squadra il buff "Flying Cloud Flag Formation". Quando un alleato manda a segno un attacco normale, questo otterrà un bonus ai danni basato sulla statistica difesa di Yun Jin. Il buff dura 12 secondi e può essere attivato per un numero limitato di volte.

Shenhe invece è un personaggio 5 stelle che sfrutta l'elemento Cryo. Con la sua Elemental Skill scatta in avanti infliggendo danni elementali a tutti i nemici sulla sua traiettoria, oppure, esegue un attacco Cryo AoE circolare se si tiene premuto il tasto dedicato, infliggendo più danni ma al prezzo di un tempo di ricarica maggiore. L'Elemental Skill di Shenhe attiva il buff "Icy Quill" che per un periodo di tempo limitato aumenta i danni di qualsiasi attacco di elemento Cryo eseguito dal party in base alla statistica attacco di Shenhe. L'Elemental Burst è un attacco AoE Cryo che crea una sorta di campo spirituale per 12 secondi, diminuendo la difesa fisica e al ghiaccio dei nemici e infliggendo danni nel tempo.

Shenhe e Yun Jin arriveranno durante la prima fase del ciclo vitale dell'Update 2.4, insieme al rerun del banner di Xiao. Nella seconda fase invece ci saranno i rerun di Zhongli e Ganyu. Anche in questo caso la meccanica del Pity è condivisa tra i banner attivi. Si tratta di un'ottima notizia per chi non ha ottenuto in passato questi personaggi o vuole potenziare le loro costellazioni.

Una delle novità di maggior rilievo in arrivo a gennaio è Enkanomiya, una nuova area situata nella regione di Inazuma e più nello specifico nell'abisso sotto l'isola di Watatsumi. Si tratta di un immenso sistema di grotte sotterrane, ricche di mistero e rovine di una civiltà antica. Inizialmente l'area è avvolta dall'oscurità, ma mano a mano che i giocatori avanzeranno nell'esplorazione potranno attivare dei congegni speciali per illuminarla. Sarà possibile inoltre alternare le fasi "diurne" e "notturne" a piacimento. Saranno presenti ovviamente una serie di puzzle ambientali da risolvere, così come nuovi nemici da affrontare, incluse nuove varianti dei "Vishap" e degli "Herald".

L'update 2.4 di Genshin Impact introdurrà una serie di migliorie per l'interfaccia dello Spiral Abyss, con informazioni più chiare sui progressi, così come quella dei menu di crafting e della costruzione di strutture nel Serenitea Pot. Inoltre verrà aggiunta una nuova opzione che permette di modificare a piacere gli elementi presenti nel menu radiale.

L'evento principale dell'Update 2.4 di Genshin Impact è la nuova edizione del Lantern Rite, dedicato all'omonimo festival di Liyue e ispirato al Capodanno cinese. L'evento si svolgerà in più fasi con varie attività secondarie, tra cui piccoli puzzle da risolvere, sfide a tempo e un boss gigante, e ci sono in palio Primogem, materiali, risorse e una Crown of Insight. Non solo, completando l'evento potrete anche ottenere gratuitamente uno dei personaggi 4 stelle di Liyue, inclusa la new entry Yun Jin. Gli altri eventi in arrivo sono "Study in Potions", con sfide di combattimento speciali, "Eight Locales over Mountain and Seas", in cui daremo la caccia ai Tanuki a Inazuma e infine "Windtrace", con sfide a tema nascondino.

Sono stati svelati anche due nuove skin di Keqing e Ningguang, con la seconda che sarà disponibile gratuitamente durante il ciclo vitale dell'update 2.4.

Come accennato in apertura, il nuovo aggiornamento "Fleeting Colors in Flight" di Genshin Impact sarà disponibile a partire dal 5 gennaio 2022 e il suo ciclo vitale dovrebbe concludersi intorno al 15 febbraio. Nel frattempo siete ancora in tempo per ottenere Arataki Itto e Gorou, introdotti nell'aggiornamento 2.3.