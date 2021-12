Genshin Impact: le build migliori per Gorou

In questa guida di Genshin Impact faremo una panoramica delle abilità e caratteristiche di Gorou e vi spiegheremo quali sono, a nostro avviso, le migliori build per questo personaggio. Introdotto con la versione 2.3 dell'action RPG di miHoYo, Gorou è un personaggio rarità 4 stelle che combatte con l'arco e sfrutta l'elemento Geo. Ha un'ottima sinergia con gli altri combattenti che sfruttano il medesimo elemento ed più adatto a supportare la squadra con buff piuttosto che nell'arrecare danni.

Come ottenere Gorou Al momento è possibile ottenere Gorou in Genshin Impact con il banner "Oni's Desire" fino al 4 gennaio 2021. In seguito il personaggio sarà disponibile anche nel banner standard "Wanderlust Invocation" . Gorou è un personaggio 4 stelle, quindi è molto più facile da ottenere rispetto a quelli della massima rarià. Nel banner "Oni's Royale" come al solito sono tre personaggi 4 stelle in evidenza, ovvero Gorou, Barbara e Xiangling. Le probabilità di ricevere un oggetto 4 stelle è del 5,1% di base e del 99,4% dopo 10 wish consecutivi in cui non ne ottenete uno. Inoltre c'è il 50% di probabilità che il premio in questione sia proprio uno dei tre personaggi precedentemente citati. In pratica, nel peggiore dei casi, ogni 10 wish in questo banner avrete una possibilità su sei di aggiungere Gorou ai vostri ranghi (o di ricevere la sua Stella Fortuna se lo avete già). Se state cercando di ottenere Arataki Itto, il personaggio 5 stelle protagonista del banner attualmente in corso su Genshin Impact (qui la guida sulle migliori buid per Itto), ci sono buone probabilità di ricevere anche Gorou man mano che esprimente Wish, così come prima o poi potreste trovarlo nel banner standard. Ma vale la pena investire risorse per potenziare Gorou? Cercheremo di fornirvi una risposta di seguito, con una panoramica dei talenti attivi e passivi, le costellazioni, i materiali per i potenziamenti, stile di combattimento e build migliori per questo personaggio

Talenti, costellazione e materiali per il potenziamento Il raggio d'azione del General's War Banner di Gorou è piuttosto ampio Gorou è un Support nato, con l'Elemental Skill e l'Elemental Burst che offrono invitanti buff per tutta la squadra, a patto che questa sia composta da almeno due membri che usano l'elemento Geo. Inoltre portando la Costellazione al Liv. 4, Gorou è in grado anche di curare tutta la squadra. Secondario, ma non per questo del tutto trascurabile, il suo potenziale offensivo. Di seguito una panoramica dei talenti da combattimento di Gorou: Normal Attack: Ripping Fang Fletching La combo standard di Gorou è composta da quattro rapidi colpi con l'arco. Tenendo premuto il pulsante dedicato si entra in modalità mira e si può sferrare un attacco caricato che infligge danni Geo. Con l'attacco dall'alto Gorou scaglia una pioggia di frecce mentre cade e una volta arrivato a terra infligge danni Geo ad area. Elemental Skill: Inzuzaka All-Round Defense

Attivando l'Elemental Skill, Gorou infligge danni Geo ad area e crea un "General's War Banner". Questo stendardo rimane attivo per 10 secondi nel punto in cui viene creato (si può scegliere la posizione tenendo premuto il tasto dell'Elemental Skill) e attiva fino a tre buff differenti a tutti i personaggi che si trovano nel suo raggio di attivazione a seconda del numero di personaggi di elemento Geo in squadra, nello specifico: 1 personaggio Geo - aggiunge "Standing Firm": attiva un bonus alla DEF (difesa). L'incremento è fisso e non scala sulla DEF di Gorou ma piuttosto sul livello del talento di questa Elemental Skill (al Liv. 1 il bonus è di 206 e sale a 392 al Liv.8).

2 personaggi Geo - aggiunge "Impregnable": aumenta la resistenza alle interruzioni avversarie.

3 personaggi Geo - aggiunge "Crunch": attiva un bonus ai danni Geo del 15% (a prescindere dal livello del talento). Ovviamente essendo Gorou un personaggio di elemento Geo è incluso nel conteggio per l'attivazione dei buff. Questo significa che il primo bonus, Standing Firm, è assicurato, mentre per attivarli tutti saranno necessari altri due personaggi Geo. Elemental Burst: Juuga Forward Unto Victory Attivando l'Elemental Burst, Gorou infligge danni Geo ad area e attiva per 9 secondi il "General's Glory" che ha caratteristiche simili con lo stendardo dell'Elemental Skill, ma con alcune differenze piuttosto importanti. Per prima cosa, come il "General's War Banner" attiva fino a tre buff contemporaneamente in base al numero di personaggi Geo in squadra (sono gli stessi), ma in questo caso il campo d'azione si muove insieme al personaggio attivo. Inoltre, General's Glory crea ogni 1,5 secondi crea un "Crystal Collapse" (dunque 6 in totale) che causa danni Geo ad area. Infine, nel raggio d'attivazione crea ogni 1,5 secondi un elemental shard (i frammenti che si creano con le reazioni elementali Geo), quindi barriere gratis. General's Glory sovrascrive il General's War Banner se attivo. Inoltre, per tutta la durata del suo effetto non potrete creare un General's War Banner con l'Elemental Skill, che dunque vi consigliamo di attivare solo al termine degli effetti dell'Elemental Burst. Un altro dettaglio da tenere a mente è che i danni Geo all'attivazione dell'Elemental Burst e quelli dei Crystal Collapse sono basati sulla DEF di Gorou, più è alta maggiori saranno i danni. Passiamo ora ai talenti passivi di Gorou: Heedless of the Wind and Weather : dopo aver usato l'Elemental Burst, tutti i membri del party ottengono un bonus del 25% alla DEF per 12 secondi. Utile per aumentare i danni dei Crystal Collapse di Gorou, ma anche per potenziare i personaggi che sfruttano questa statistica per aumentare i danni, come ad esempio Arataki Itto.

: dopo aver usato l'Elemental Burst, tutti i membri del party ottengono un bonus del 25% alla DEF per 12 secondi. Utile per aumentare i danni dei Crystal Collapse di Gorou, ma anche per potenziare i personaggi che sfruttano questa statistica per aumentare i danni, come ad esempio Arataki Itto. A Favor Repaid : Gorou ottiene un bonus ai danni dell'Elemental Skill e dell'Elemental Burst (inclusi i Crystall Collapse) del 15,6% della DEF.

: Gorou ottiene un bonus ai danni dell'Elemental Skill e dell'Elemental Burst (inclusi i Crystall Collapse) del 15,6% della DEF. Seeker of Shinies: le risorse uniche di Inazuma vengono mostrate sulla mini-mappa. Di seguito, invece i bonus della costellazione di Gorou: Liv. 1, Rushing Hound: Swift as the Wind - Quando un personaggio all'infuori di Gorou che si trova nel raggio di attivazione del General's War Banner o del General's Glory infligge danni Geo a un nemico, il tempo di ricarica dell'Elemental Skill di Gorou viene ridotto di 2 secondi. Questo effetto si può attivare una volta ogni 10 secondi.

- Quando un personaggio all'infuori di Gorou che si trova nel raggio di attivazione del General's War Banner o del General's Glory infligge danni Geo a un nemico, il tempo di ricarica dell'Elemental Skill di Gorou viene ridotto di 2 secondi. Questo effetto si può attivare una volta ogni 10 secondi. Liv. 2, Sitting Hound: Steady as Clock : quando l'effetto di General's Glory è attivo, la sua durata viene estesa di 1 secondo quando un personaggio ottiene un elemental shard creato da una reazione elementale. In questo modo si può estendere la durata dell'Elemental Burst di massimo 3 secondi.

: quando l'effetto di General's Glory è attivo, la sua durata viene estesa di 1 secondo quando un personaggio ottiene un elemental shard creato da una reazione elementale. In questo modo si può estendere la durata dell'Elemental Burst di massimo 3 secondi. Liv. 3, Mauling Hound: Fierce as Fire - aumenta il livello dell'Elemental Skill di Gorou di 3 e il level cap arriva a 15.

- aumenta il livello dell'Elemental Skill di Gorou di 3 e il level cap arriva a 15. Liv. 4, Lapping Hound: Warm as Water - quando è attivo il secondo o il terzo buff (quindi con due/tre personaggi Geo in squadra) di General's Glory, Gorou cura i personaggi nel suo raggio d'azione per un valore pari al 50% del della DEF di Gorou ogni 1,5 secondi. Ebbene sì, Gorou può diventare un healer: le cure non non sono particolarmente potenti, ma tra bonus alla difesa e barriere sono più che sufficienti per sostenere il party.

- quando è attivo il secondo o il terzo buff (quindi con due/tre personaggi Geo in squadra) di General's Glory, Gorou cura i personaggi nel suo raggio d'azione per un valore pari al 50% del della DEF di Gorou ogni 1,5 secondi. Ebbene sì, Gorou può diventare un healer: le cure non non sono particolarmente potenti, ma tra bonus alla difesa e barriere sono più che sufficienti per sostenere il party. Liv. 5 , Striking Hound: Thunderous Force - aumenta il livello dell'Elemental Burst di Gorou di 3 e il level cap arriva a 15.

, Striking Hound: Thunderous Force - aumenta il livello dell'Elemental Burst di Gorou di 3 e il level cap arriva a 15. Liv. 6, Valiant Hound: Mountainous Fealty - per 12 secondi dopo l'attivazione dell'Elemental Skill o dell'Elemental Burst di Gorou, aumenta i danni critici di elemento Geo di tutti i membre della squadra, in base al numero di buff attivi del General's War Banner e di General's Glory: 10% con un buff attivo, 20% con due buff attivi e 40% con tre buff attivi. Per portare Gorou al massimo livello avrete bisogno dei seguenti materiali: 420.00 Mora

46 Perpetual Heart

1 Prithiva Topaz Sliver

9 Prithiva Topaz Fragment

9 Prithiva Topaz Chunk

6 Prithiva Topaz Gemstone

18 Spectral Husk

30 Spectral Heart

36 Spectral Nucleus Il Perpetual Heart è il materiale unico lasciato dal boss Perpetual Mechanical Array che si trova nel sottosuolo di Jinren Island a Inazuma. Potrete raggiungerlo dal portale che si trova a Jinren Island o, più comodamente, dal Teleport Waypont sotterraneo che si sblocca durante la quest Sacred Sakura Cleansing Ritual. Il boss lascia anche le pietre Prithiva e Shivada. I materiali della serie "Spectral", vengono lasciati dagli Specters, un nemico comune nella regione di Inazuma che incontrerete nelle isole Watatsumi, Seirai e Tsurumi. Se vi serve una mano per localizzarli, ecco la loro posizione nella mappa interattiva di miHoYo. Per potenziare i talenti di Gorou avrete bisogno di ulteriori materiali "Spectral", così come Teachings/Guide/Philosophies of Light che si ottengono nel Domain Violet Court di mercoledì, sabato e domenica, nonché i Molten Moment che lascia il weekly boss situato nella città di Inazuma (di cui non sveliamo il nome per non fare spoiler).