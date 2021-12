Il Cortocircuito di oggi affronta il tema degli NFT: sono davvero il futuro dei videogiochi?

NFT e videogiochi: è davvero questo il futuro? La nuova puntata di Il Cortocircuito torna oggi live su Twitch dalle 17:00 alle 18:30, per affrontare quello che è l'argomento caldo di questo Natale, oltre all'eterno dibattito: è meglio il panettone o il pandoro (molto più interessante degli NFT, a dirla tutta).

In effetti che volete che ne sappiano Alessio Pianesani e Francesco Serino di NFT? Comunque sia ci proveranno e, al limite, si mangeranno il pampepato di Terni. Non citiamo Pierpaolo Greco perché non è ancora chiaro se sarà presente o meno. Il nostro ha avuto la brillante idea di comprarsi un casa NFT e la sta cercando in giro per Anzio con la macchina. È sita in via Blockchain 69. Qualcuno prima o poi gli spiegherà che era solo scam, ma intanto ci ha investito sopra tutto lo stipendio di Pianesani, quindi diamogli tempo per prendere coscienza della cosa e poi metabolizzare.

Parlando meno seriamente, i temi trattati dal Cortocircuito saranno il lancio di Ubisoft Quartz, la piattaforma per NFT del publisher francese, con annesse rivolte di utenti e sviluppatori. Addirittura un sindacato è intervenuto per criticare la novità. In effetti nessuno ha capito a chi possa giovare, ma tant'è. Si parlerà anche di S.T.A.L.K.E.R. 2 e del passo indietro annunciato sugli NFT, dopo la reazione dei videogiocatori non proprio benevola all'annuncio della loro presenza nel gioco. Immancabile anche introdurre nel discorso Legacy, il nuovo gioco di Peter Molyneux basato completamente sugli NFT che ha già attirato moltissimi speculatori.

Nel Cortocircuito di oggi si parla di NFT!

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

