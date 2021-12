Ubisoft Quartz annunciata: è la piattaforma di Ubisoft per introdurre gli NFT nei suoi giochi

Ubisoft Quartz è una piattaforma pensata per acquistare e vendere NFT (Non-fungible token) nei giochi di Ubisoft. L'editore francese l'ha annunciata con un trailer e ha lanciato il sito ufficiale del progetto (attualmente non raggiungibile), svelando il primo gioco supportato: Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. In futuro si estenderà anche ad altri suoi titoli.

A che serve Ubisoft Quartz? Sostanzialmente è possibile acquisire degli oggetti unici, non è chiaro in che modalità, chiamati Digit, che poi possono essere rivenduti per soldi veri. I Digit avranno dei numeri seriali che ne testimonieranno l'unicità. La piattaforma è stata sviluppata da Ubisoft Strategic Innovation lab.

Gli NFT si vanno diffondendo moltissimo nel mondo digitale, nonostante siano spesso oggetto di truffe e manovre poco trasparenti da parte di alcuni operatori. Comunque sia pare che ci sia un mercato per questa roba, quindi le compagnie videoludiche ci si stanno lanciando sopra con grande ardore.

Sito ufficiale di Ubisoft Quartz

Facile immaginare che presto vedremo Ubisoft Quartz implementata in tutti i franchise più famosi di Ubisoft, come quello Assassin's Creed, quello Far Cry e quello Watch Dogs.