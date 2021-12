Final Fantasy 14: record su Steam nuovamente superato, numero di giocatori in aumento

Final Fantasy 14 ha raggiunto un nuovo record di giocatori contemporanei su Steam. Come segnalato da SteamDB, il numero di giocatori contemporanei raggiunto il 5 dicembre 2021 è stato 95.150. Il gioco MMO di Square Enix continua a ottenere sempre più successo.

Il record su Steam di giocatori contemporanei era stato già superato pochi giorni fa, quando Final Fantasy 14 Online ha raggiunto quota 87.831 utenti. Tale risultato aveva superato di gran lunga la cifra raggiunta il 18 luglio 2021, ovvero 67.148 giocatori. Tutti i dati provengono da SteamDB.

Un personaggio di Final Fantasy 14 Online che osserva Eorzea

Il record di giocatori contemporanei è ovviamente stato causato dall'arrivo di Endwalker, la nuova espansione di Final Fantasy 14 disponibile su PC, PS4 e PS5. Dobbiamo inoltre ricordare che in questo momento stiamo parlando dei dati di Steam, non dei dati totali del gioco: Final Fantasy 14 è disponibile anche su altre piattaforme, quindi è perfettamente credibile che il numero effettivo di giocatori contemporanei sia molto più alto.

La crescita del numero di giocatori di Final Fantasy 14 Online è ovviamente un risultato positivo per Square Enix, la quale però deve affrontare una serie di problemi causati proprio dalla congestione dei server. Gli utenti in questi giorni stanno faticando ad accedere a Final Fantasy 14 e, per questo, il director e producer ha annunciato che saranno regalati 7 giorni gratis a tutti gli iscritti, come compensazione dei problemi d'accesso.