Ubisoft Quartz sommerso dai dislike su YouTube, il video degli NFT Digits rimane Non in elenco

Da poco, Ubisoft ha reso disponibile su YouTube un video dedicato a Ubisoft Quartz, una piattaforma dedicata alla gestione dei Digit, oggetti unici per i giochi della compagnia francese. Il video, che ancora adesso rimane Non in elenco pur se annunciato ufficialmente, è stato però sommerso dai dislike. Parliamo di 30.000 Non mi piace, rispetto a poco meno di 1.200 Mi Piace.

Il video di Ubisoft Quartz è stato pubblicato Non in elenco e anche dopo l'annuncio la compagnia francese non ha reso pubblico il filmato. L'unico modo per vederlo è avere accesso al link: noi ve lo condividiamo poco sotto. Non è chiaro se l'intenzione di Ubisoft fosse sin dall'inizio di non renderlo pubblico oppure se, vista la prima reazioni del pubblico tutt'altro che positiva, abbia preferito evitare di attirare troppe attenzioni sul filmato.

In ogni caso, Ubisoft sembra intenzionata a portare avanti questo progetto, che ricordiamo per ora è unicamente in versione beta. Oggi, 9 dicembre 2021, ci sarà il primo drop di Digits. I successivi saranno condivisi il 12 dicembre e il 15 dicembre. In tutti i casi, l'ora italiana è le 19:00. Questi primi Digits sono gratuiti e sono legati a Ghost Recon Breakpoint, ma solo in versione PC per Ubisoft Connect.

Diteci, cosa ne pensate della deriva NFT di Ubisoft?