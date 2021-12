Xbox Series X griffata Guardians of the Galaxy, James Gunn l'ha avuta in regalo

James Gunn ha ricevuto in regalo una Xbox Series X griffata Marvel's Guardians of the Galaxy e ha voluto mostrarla orgogliosamente su Twitter, ringraziando Microsoft per il pensiero.

Attualmente impegnato con le riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3, che ha impiegato un anno a scrivere, il regista è anche un appassionato di videogame e ha dunque davvero apprezzato il dono.

Del resto la Xbox Series X si presta molto bene alle personalizzazioni estetiche e questo lavoro ne è l'ennesima conferma, con un motivo che alterna trame rosse e nere unitamente al logo di Marvel's Guardians of the Galaxy.

"Mancano solo tre giorni di riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3 prima della pausa natalizia: indovinate a cosa mi dedicherò? Grazie Xbox per questo fantastico regalo", ha scritto James Gunn nel suo post.

